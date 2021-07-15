На Украине переименовано село «красного» Голобородько, а бандита не тронули

15.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Верховная рада Украины переименовала село Голобородько Лубенского района Полтавской области в Новоселовку. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», решение было принято согласно закону о декоммунизации.

Его поддержали 320 из 362 присутствовавших на сессии депутатов украинского парламента. Теперь населенный пункт носит «историческое» название Новоселовка. Голобородько его назвали в честь советского партизана, участника Гражданской войны Ивана Голобородько.

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Интересно, что в той же Полтавской области, но в Карловском районе есть село Голобородьковское – его назвали в честь бандита, имеющего более скандальную биографию, Василия Голобородько. Примечательно, что это село депутаты решили не переименовывать.

«Вася в начале прошлого века был в составе банды, грабившей хутора и зверски расправлявшейся с их жителями. Банду взяли, Васю осудили на 7 лет сибирских лагерей. После революции 1917 года попал под амнистию, вернулся в Карловку и стал активным борцом против царизма. И даже был избран в руководство профсоюза сахарного завода. Но не посчастливилось ему встретить земляков, которые знали все его прежние косяки. Ну и линчевали без объяснений общественности, которая похоронила Василия Денисовича как жертву петлюровской расправы. Потом совхоз его именем назвали, а потом и поселок. Село имени красного партизана переименовали, а поселок имени бандита – нет», – отметил в своем блоге российский военный корреспондент Александр Коц.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.