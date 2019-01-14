На Украине поставили рекорд по взысканию алиментов

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В 2018 году Министерство юстиции Украины взыскало с должников алиментов на 4,6 миллиарда гривен. Эта сумма вдвое больше предыдущего года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

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“В 2018 году государственные исполнители Минюста взыскали 4,6 миллиарда гривен долгов по уплате алиментов в пользу украинских детей. Это почти вдвое больше показателя 2017 года, когда детям вернули 2,4 миллиарда гривен задолженности”, – написал Петренко.

Министр добавил, что таких успешных результатов удалось достичь благодаря акции “Чужих Детей Не Бывает”.

Отныне должники алиментов не имеют возможности попасть за границу. Позже к акции присоединились полицейские. Всем, кто имеет долги перед своими детьми, запрещено водить авто. Впоследствии вышел запрет должникам на охоту. Такие ограничения заставили должников наконец заплатить алименты, накопившиеся в них за много лет.