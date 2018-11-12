На Украине признали бесперспективность воссоздания Черноморского пароходства

12.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Восстановить некогда мощное Черноморское морское пароходство украинской власти не под силу, так как помимо потери всех имевшихся ресурсов была утрачена грузовая база.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-глава Черноморского морского пароходства в 1992-1994 г.г. Павел Кудюкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни пришедшие в 1991 году, ни сегодняшние, не делали Украину морской, она по определению морская. Но мы не сможем сегодня пробить эту стену. Ну придут какие-то молодые парни и девушки, которые создадут все же ЧМП, сегодня еще есть шанс создать, у нас есть протокол о намерениях создания 40 балкеров на китайских, южнокорейских и японских верфях, это будет 70% финансирования и 20% деньги иного происхождения. Сегодня еще можно воссоздать, но сложнее не это, потому что исчезнувший флот, ушедшие моряки и потерянное управление – это очень много, но потеряно главное – грузовая база, она не бывает вакуумной. Потому что даже если построить 40 судов и поставить в Одессе на якоре, то они там сгниют, если не загрузить флот», – резюмировал адмирал.

Отметим, что во время руководства Павла Кудюкина Черноморское морское пароходство было преобразовано в акционерное общество «Бласко», что привело к его развалу и потере Украиной торгового флота.

По состоянию на 1991 год на балансе ЧМП числилось 350 судов основного флота и более тысячи вспомогательного, а доходы компании достигали 1 миллиарда долларов в год. Однако уже в 1993 году долги пароходства превысили 200 миллионов долларов, а большинство судов перешли на баланс «Бласко», который вскоре их распродал. По состоянию на 2008 год флот государственной судоходной компании имел в своем распоряжении всего 6 судов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление донецкого политолога, историка и журналиста Владимира Корнилова о том, что все корабли Украинского морского пароходства ходят, в основном, под либерийским флагом.