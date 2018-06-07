07.06.2018, Киев, Владимир Гладков

1 536 просмотров

На Украине сдуру начали праздновать годовщину создания предвестницы Новороссии

Целый ряд местных советов в регионах Украины приняли постановления о праздновании годовщины Колиивщины – инспирированного Россией антипольского восстания в Малороссии.

На этот факт обратил внимание украинский политолог Дмитрий Джангиров в беседе с коллегой Евгением Филиндашем в эфире канала портала «Капитал», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«В нынешней идеологии Колиивщину можно скорее представить, как попытку создать Новороссию или ДНР-ЛНР. Но, тем не менее, мы празднуем инспирированное Россией антипольское восстание, которое приняло и антиеврейский характер и отчасти антитурецкий на правобережной Украине», – сказал Джангиров.

Он вспомнил, как в перестройку шутили, что СССР – страна с непредсказуемым прошлым, и отметил, что сейчас то же самое можно сказать и про Украину.

«Оказывается, теперь празднуется Колиивщина, правда, пока что на уровне горсоветов. Что это? Мы же помним, что там без русских не обошлось», – обратился Джангиров к коллеге.

«Что касается страны с непредсказуемым прошлым, то по сравнению с нынешней евромайданной Украиной то, что было в перестройку, – это детский лепет», – отметил Филиндаш.

«Почему взяли Колиивщину за событие, которое надо отмечать – для меня самого загадка. У нас же сейчас как конструируется прошлое? Всё, что против России вообще и коммунистической идеологии, в том числе, – нужно поднимать на щит и громко говорить о выдающихся достижениях.

А с Колиивщиной здесь странная история – очевидно, настолько начали реконструировать прошлое, что не разобрали, что же там реально было.

Потому что Колиивщина – это прямое участие России, главным выгодоприобретателем тоже была Россия. Это есть в любом учебнике.

Возможно, кто-то пролистал, что русское царское правительство наказало Зализняка и участников восстания, и решил, что, «раз москали наказали, то это наши герои». Я только так могу объяснить», – предположил эксперт.

«Наказывать начали, когда взяли Балту – это и Шевченко воспевает. А Балта была под Турцией, что могло привести к войне. Екатерина к войне готовилась, но тогда было ещё не время. Было предписано не трогать Балту, куда от гайдамаков сбегалось много беженцев», – уточнил ведущий.