10.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине снова затянули «Америка с нами»

На Украине вспомнили старый девиз «с нами Америка» – киевские пропагандисты, как и весной 2014 года, обещают поддержку 6-го флота США в случае обострения отношений с Россией.

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С такой «проповедью» в своем блоге выступил бежавший из Крыма экономист Андрей Клименко, обслуживавший в прошлом «макеевское» руководство полуострова, а ныне именующий себя экспертом «Майдана иностранных дел», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, командующий 6-го флота США адмирал Джеймс Фогго пообещал, что продолжительность патрулирования американских боевых кораблей в Черном море будет увеличена, если вызовы в регионе будут более или менее срочными. И это, уверяет Клименко, действительно произошло.

«В начале 2018 наблюдалась редкая ситуация, когда 6 военных кораблей США и Великобритании, в том числе 4 ракетных эсминца почти непрерывно находились в Черном море с 5 января до (так будет) 22 марта. При этом 2 ракетных эсминца США выполняли свою миссию одновременно. Такого почти не было за время оккупации Крыма.

Это означает, что в разведки США являются мотивы предусматривать что «вызовы в регионе становятся срочными…». Замечу, что в 2017 резко увеличилось количество разведывательных полетов самолетов и стратегических беспилотников США над Черным морем у берегов оккупированного Крыма, а также над районом боевых действий на Востоке Украины.

Именно с этим, возможно, можно связать значительный рост осведомленности о военной ситуации в оккупированном Крыму и Восточной Украине и резкости риторики, которые в последнее время демонстрируют высокие США и представители НАТО относительно действий РФ», – написал Клименко.