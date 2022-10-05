На Украине собрались национализировать активы олигарха Фирташа – уже составлен список

05.10.2022  09:17 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Бизнес, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
Новости Украины

Государственное бюро расследований передало в Кабмин список российских компаний и граждан для включения их в санкционный список. Теперь документ должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны и принять решение о принудительном изъятии имущества и применении санкций.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Государственное бюро расследований передало в Кабмин список российских компаний и граждан для включения их...

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В список предприятий попали и компании, которые принадлежат украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Это – ООО “Межиричанский горно-обогатительный комбинат” и ООО “Морской специализированный порт “Ника-Тера”.

Фирташ является владельцем холдинга Ostchem Holding Limited, который владеет акциями украинских предприятий Черкасский Азот, РивнеАзот, Нитроферт, Украферт и другие, которые также могут быть национализированы. Ряд из них в Киеве уже уличили в связях с Россией.

В частности, в 2019 году российская некоммерческая организация “Фонд промышленных активов” заявила, что держит их в залоге. Кроме того, большинство предприятий Фирташа находятся в залоге в российских банках, что, по словам ГБР “свидетельствует о прямом влиянии на решения украинского бизнесмена из страны-агрессора”.

Ранее суд арестовал и передал в управление АРМА корпоративные права 26 областных и городских операторов газораспределительных систем, которые также принадлежали Фирташу.

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