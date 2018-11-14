На Украине собрались заочно судить российского генерала

14.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Главной военной прокуратурой Украины направлен в суд “обвинительный акт” в отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа ВС РФ, “который, по мнению украинских прокуроров “руководил захватом Крыма”, передает коррес пондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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“Главной военной прокуратурой закончено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины”, – говорится в сообщении.

Украинские спецслужбы утверждают, что указанный чиновник российской армии в феврале-марте 2014 года, “находясь на территории Автономной Республики Крым, принимал участие в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям, способствовал беспрепятственному вторжению российских военнослужащих для военной оккупации территории полуострова Крым, подстрекал военнослужащих ВМС Вооруженных сил Украины в совершении государственной измены и совершил пособничество в ведении агрессивной войны против Украины”,

Обвиняемый объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным ГПУ, 13 ноября обвинительный акт в отношении него направлен в суд для осуществления специального судебного рассмотрения.

В 2014 году должность заместителя командующего войсками Южного военного округа ВС РФ занимал Андрей Сердюков.