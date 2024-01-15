Черный день ВКС? На Украине уверяют, что поразили два самолета, включая уникальный А-50

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Над Азовским морем якобы поражены два российских самолета. По словам украинской стороны, речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и бомбардировщике Ил-22.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как сообщается, самолет А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки около 21:10-21:15 14 января. А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 ВКС РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна. Самолет Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового, а в конце концов был подбит вдоль побережья Азовского моря около 21 часов 14 января. После поражения самолет планировал совершить посадку в Анапе, запросил эвакуацию, вызов «скорой» и пожарной машины», – отмечается в публикации.

Кроме того, РБК-Украины выложила перехват разговора самолета с диспетчером аэродрома в Анапе.

О поражении российских самолетов заявил депутат ВР Юрий Мысягин.

«Около 21:00 украинскими подразделениями было нанесено огневое поражение по двум самолетам ВСК РФ, а именно самолету А-50 ДРЛО и бомбардировщику Ил-22, которые находились над акваторией Азовского моря», – написал он в своем тг-канале.

Спикер воюющей в составе ВСУ так называемой «Украинской добровольческой армии» Сергей Братчук называет эту информацию предварительной.

«Если говорить о самолете дальнего радиолокационного слежения, то их изготовлено было всего 30 единиц. Цель жирнющая», – отметил Братчук в своем паблике.

В свою очередь тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком пишет, что если информация подтвердится, это станет очередным чёрным днём для российских ВКС и ПВО.

«Для первых — из-за того, что А-50 не так много. А специалисты на них вообще штучные. При попадании по самолёту такого типа экипаж спастись не сможет. Для вторых — потому что не перехватили, не смогли, не увидели, не предотвратили. Отнюдь не теоретически возможен вариант «дружественного огня» со стороны российской ПВО: к сожалению, за два года подобных случаев хватало, а тенденции к исправлению и вовсе не наметилось. Но мы же верим в лучшее, поэтому такие варианты не рассматриваем», – пишет «Рыбарь».

Автор публикации задается рядом вопросом.

«Почему эфир лётчиков уцелевшего Ил-22 открытый и пишется всеми, кому не лень? Почему украинские формирования до сих пор практически моментально узнают информацию о любых потерях и утратах ВС РФ? Если это была работа украинских ПВО, то куда подогнали пусковые установки, что Азовское море оказалось в зоне поражения? Если это была работа истребительной авиации, то чем на такие расстояния работали и кто? Одни вопросы без ответов. А на тех, кто вынесет эти вопросы в публичное поле, как обычно, обрушится вал встречных вопросов в духе «Как посмели о таком говорить? Доверяйте только проверенной информации». Украинские ресурсы на подобные источники информации, естественно, не тянут. Вот только другой официальной информации нет. Очень надеемся, что информация про А-50 — это лишь очередной фейк, порождённый больным мозгом не менее больного украинского информполя», – резюмирует паблик Звинчука.

При этом в ряде российских тг-каналах подтвердили информацию о повреждении Ил-22.

«Раз уж пошли сообщения. Ил-22 дома… Мужчины мужчинские, дотащить на руках это чудо из 50-х. Я бы свои ордена раздал, если бы хватало на всех», – написал паблик «Воевода вещает».

Военный аналитик, автор тг-канала «Война. История. Оружие.» Кирилл Федоров. Кирилл Федоров добавляет:

«Командир – герой. В одиночку посадил!».

А вот эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов отмечает, что с вероятностью 99 процентов «френдифайер над «Азовским морем можно исключить».

«А вот вероятность того, что пиндосы поставили украм модернизированные ракеты к системе Пэтриот и что наведение на цель для этих ракет может быть построено совсем иначе, в противном случае был бы зафиксирован радар подсветки цели. Вот эту вероятность я бы считал более чем вероятной и очень серьёзной», – предполагает Орлов.

Подчеркнем, что официально информация не подтверждена.