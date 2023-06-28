На Украине вспомнили об амбициях Лукашенко занять место в Кремле

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Усмирение мятежа президентом Белоруссии – повод вспомнить об амбициях Александра Лукашенко занять место в Кремле. Теперь же он получает в свои руки мощный боевой инструмент.

Об этом на канале «Новости. Live» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко понял, что вытащил козырную карту из колоды в этой ситуации, но понимает, что за эту козырную карту его могут ревновать в Кремле, очень ревновать. Он оказался более эффективным… Именно поэтому он пытается немного отъехать, сдать назад в тень. Мол, я не герой, и вообще такая ситуация. Кроме того, напомню, что в своё время Союзное государство, созданное Лукашенко и Ельциным в 98 или 99 году, но проблема объединения в своё время Белоруссии и России в полноценное конфедеративное хотя бы объединение заключалась в политических амбициях. Лукашенко хотел стать частью, одним из руководителей этой новой федерации, президентом этой российско-белорусской федерации. И он прекрасно понимает, что об этих амбициях помнят, и эта история с Пригожиным в значительной мере улучшила репутацию самого Лукашенко на территории России. Поэтому здесь уже идёт такая игра на союзном уровне, потому что, если будет создано объединённое государство полноценное, то Лукашенко смотрит на множество ключевых постов», – заявил Бортник.

Кроме того, по его словам, Лукашенко наконец получит нелояльную к Кремлю боеспособную армию, которая усилит его в диалоге с Москвой.

«Мне кажется, что Лукашенко попробует сберечь эту ЧВК, поскольку у Лукашенко очень слабые вооружённые силы, которые не могут быть точкой опоры, особенно в диалоге с Кремлём. А воссоздание ЧВК «Вагнер», возможно, под другим названием, усилит позиции Лукашенко коммуникации с Кремлём. Лукашенко, наконец, получит боеспособную армию, боеспособные силовые структуры, которые нелояльные к Кремлю, которые к Кремлю относятся холодно. Здесь очень интересна сама история ЧВК «Вагнер», не учитывая даже тот фактор, что эта ЧВК контролирует добычу очень значительных и прибыльных ископаемых в Африке, от нефти до алмазов, она продолжает приносить золотые яйца своим собственникам», – сказал политолог.