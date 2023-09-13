На Украине задержан депутат, продававший топливо российской армии

Игорь Шкапа.  
13.09.2023 15:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, СБУ, Украина, Харьков


В Харьковской области продолжаются репрессии против местных жителей, сотрудничавших с российскими  войсками до их отступления из региона.

Об очередном таком задержании отчиталась пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Харьковской области продолжаются репрессии против местных жителей, сотрудничавших с российскими  войсками до их...

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«Служба безопасности задержала депутата Шевченковского поселкового совета в Харьковской области, который добровольно сотрудничал с агрессором во время оккупации региона. По данным следствия, после захвата Купянского района чиновник поддержал российских захватчиков, за что получил от них «разрешение» на торговлю горючим», – говорится в сообщении.

Отмечается, что депутат использовал местную нефтебазу и сеть автозаправочных станций на территории райцентра и поселка Шевченково.

Утверждается, что здесь заправлялись и российские военные.

«Чтобы наполнять резервуары, фигурант наладил поставки горючего из России, а с полученных доходов ежемесячно платил «ренту» в бюджет страны-агрессора. После освобождения района злоумышленник остался в поселке, где пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали», – похвастались в украинской спецслужбе.

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