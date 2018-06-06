06.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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На украинском госТВ прозвучало крамольное: без русского языка не будет Украины

В случае принятия Радой закона «Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного», который фактически уничтожит русскоязычные СМИ, «врагами» Украины окажется половина ее населения.

Об этом в эфире украинского телеканала «UA: Первый» заявил публицист и литературный критик Юрий Володарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если закон 5670-д будет принят – это прямой ход к развалу страны. Этот закон просто чудовищный, дискриминационный и антиконституционный. Если вы его еще не читали – почитайте. Ничего подобного этому закону ни в одном законодательстве цивилизованной страны нет и быть не может. Там практически запрет на свободное издание СМИ на любых других языках, кроме украинского, потому что требуется издавать столько же экземпляров на украинском языке, сколько и на других языках. Такие же квоты имеются там в отношении книгоиздания, и тому подобное», – сказал он.

По мнению эксперта, политика насильственной украинизации может привести к противоположному эффекту, заставив население юго-востока Украины повторить сценарий Донбасса.

«Те, кто настаивают на жесткой украинизации, по существу объявляют войну половине своего народа, имейте это в виду. Если вы хотите при неблагоприятных политических условиях, при каких-то катаклизмах, возможных в мировой политике, получить еще больше противников украинской государственности, чем это было в период создания так называемой Новороссии, продолжайте делать именно это – раскалывать страну. Сейчас пока что ситуация благоприятная, и вам кажется, что если и дальше ломать людей востока и юга через колено, то они сломаются. Может получиться прямо противоположное», – отметил Юрий Володарский.

Публицист уверен, что такие действия Киева могут привести к окончательному разрушению украинского государства.

«Если бы объявляете русский языком врага, то у вас пол страны врагов. Имейте в виду – вы тут же зачисляете во враги половину населения страны, которая в быту общалась и продолжает общаться на русском языке. Какую страну вы собираетесь строить, если в ней пол страны врагов? Что это будет за страна? Не будет такой страны», – резюмировал Володарский.