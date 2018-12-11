На Южном берегу Крыма готовятся сносить самозахваты земли

11.12.2018, Ялта, Галина Шершнева

Администрация Ялты намерена разобраться с последними крымско-татарскими «полянами протеста», оставшимися на территории муниципального округа.

Об этом глава ялтинской администрации Алексей Челпанов написал на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В частности, сотрудники администрации вместе с представителями Совета министров посетила два массива в районе Симеиза – на лавровом поле и возле санатория «Зори России». Комиссия установила, что есть серьезные расхождения между данными реестра участников полян протеста, утвержденного Госкомнацем, и реальным количеством людей, проживающих на этих массивах», – написал Челпанов.

Он разместил фотографии, наглядно доказывающие, что на самовольно захваченной земле поставлены ветхие строения по принципу «застолбить территорию». Еще часть недвижимости используется не как жилье, а в коммерческих целях.

«В связи с этим дал указание создать рабочую группу, в состав которой включить специалистов департаментов муниципального контроля, имущественных и земельных отношений для установления лиц, которые фактических проживают на самозахватах и действительно нуждаются в предоставлении жилья», – написал Челпанов.

Крымские татары начали самовольно захватывать земли под предлогом того, что, вернувшись из ссылки, им негде было жить в Крыму.

В 2007 году примерная площадь земель под самозахватами оценивалась в 1600 гектаров. В 2014 году российские власти полуострова начали решать проблему «полян протеста». Тем, кто добровольно сносил незаконные строения, выделялась земля. Под эту кампанию было выделено 9 тысяч участков по всему Крыму.

Не все самозахватчики согласились добровольно освобождать землю. Так, земля «поляны протеста» Стрелковая под Симферополем была выделена застройщику под возведение многоэтажного комплекса, который начал вытеснять участников самозахвата. Дело получило широкую огласку, когда один из участников «поляны протеста» совершил акт самосожжения. На сегодняшний момент всем участникам Стрелковой выплачены денежные компенсации.