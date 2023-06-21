Набиуллина готова выкупить у Запада отжатые российские резервы

Елена Острякова .  
21.06.2023 20:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Финансы


ЦБ рассматривает вариант выкупа заблокированных активов россиян за счет средств на счетах типа «С» (особый вид банковского счета, который может открыть только иностранец).

Об этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила сегодня в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЦБ рассматривает вариант выкупа заблокированных активов россиян за счет средств на счетах типа «С»...

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«Мы рассматриваем варианты, связанные с обменом замороженными активами, хотя это сложный вопрос. В том числе, чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа «С». Этот вариант сейчас прорабатывается», – сказала Набиуллина.

По ее мнению, как инструмент возвращения замороженных активов хорошо сработал инструмент замещающих облигаций, поскольку большинство пострадавших компаний им воспользовалось.

«Это, действительно, проблема наших инвесторов. Мы ищем разные способы вместе с правительством для того, чтобы эти проблемы решить. Это и выпуск замещающих облигаций, принудительная автоматическая конвертация расписок. И, конечно, вопросы, связанные с редомициляцией бизнеса в российскую юрисдикцию, в специальные административные регионы», – сказала Набиуллина.

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