Нацики на Майдане: Порошенко ворует, прикрываясь «угрозой Москвы»

16.03.2019, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко покрывает свое окружение, наживающееся на воровстве во время закупок для украинской армии, одновременно преследуя патриотов Украины из числа участников АТО.

Об этом на митинге «Национального корпуса» в Киеве заявил глава этой партии Андрей Билеций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, чего не может этот удивительный человек – посадить свинарчуков (фигуранты коррупционного скандала из окружения Порошенко, – ред.). Тут он абсолютно бессильный.

Почему? Потому что у любой мафии, в т.ч. у мафии Порошенко, принцип простой – круговая порука. Порошенко знает, что, если сегодня сдаст он, то завтра сдадут его. Поэтому гораздо проще, вместо того, чтобы сажать «свиней», которые грабят каждого украинского солдата, каждого украинца, гораздо проще заявить, что каждый оппонент Порошенко – рука Москвы», – сказал Билецкий.