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В рядах штурмовых подразделений украинской армии готовятся к массовому приёму западных наёмников на военную службу.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил полковник Нацгвардии Украины Артем Иллюхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У него поинтересовались, планируется ли привлечение иностранных бойцов в Нацгвардию, как это происходит в ВСУ.

«Да, есть указ президента, и разработана система набора иностранцев на военную службу. Сначала это работало непосредственно в Иностранном легионе, который подчинялся Вооружённым силам Украины. Сейчас продолжается разработка мероприятий для привлечения иностранцев в подразделения Национальной гвардии», – ответил Иллюхин.

Он подчеркнул, что западные наёмники уже вовсю воюют в рядах ВСУ, а в США уже готовы люди для «службы» в Нацгвардии.

«Есть заявки, с нами уже работали люди с других стран, но по контракту, заключённом в Иностранном легионе. С нами на боевой работе были военнослужащие, некогда демобилизованные из британской армии, австралийцы, канадцы. Сейчас есть несколько военнослужащих из США, которые ждут, когда можно будет призываться в Нацгвардию», – резюмировал полковник.