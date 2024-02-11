Нацист Карась: «НАТО не вывезет войну с Россией»

Тарас Стрельцов.  
11.02.2024 22:06
  (Мск) , Львов
Просмотров: 490
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Судя по общению с воюющими за ВСУ наёмниками из западных стран, НАТО не готово к современной полномасштабной войне с Россией.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил  основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по общению с воюющими за ВСУ наёмниками из западных стран, НАТО не готово...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Какой посыл мы говорим Европе – что вы должны здесь дать нам вооружение, чтобы мы воевали за вас, потому что вы следующие.

Есть ли у них те, кто этим оружием в нынешних условиях полномасштабной войны будут воевать так же, как воюем мы? Я в этом очень сомневаюсь, основываясь на том, что говорят солдаты НАТО, которые сейчас, уволившись со службы, приезжают сюда в виде добровольцев воевать.

Я очень сомневаюсь, что НАТО бы вытянуло такую войну, как мы. Я раньше думал, что НАТО очень мощное, страшное и так далее, но когда я поговорил с военнослужащими стран НАТО, я понял, что всё немного иначе.

Наиболее ценный ресурс – это люди, это желание воевать, наша воля, наша вера. Это реально стоит чрезвычайно дорого, это нигде не купишь, это не заменишь никакими танками», – заявил Карась.

По его словам, самое глупое, что могут придумать страны НАТО сейчас – это производить вооружение для собственных складов.

«Соответственно, НАТО, когда увеличивает производство оружия, они молодцы, но главное – куда это оружие пойдёт? Если оно пойдёт куда-то на оборону, становиться на склады Франции, Испании или Германии, ну, прекрасно, молодцы.

Пусть тогда, если тут понесём дальнейшие потери, и если потом дальше, воспользовавшись нашим ослаблением, Россия и Китай задумают ещё какой-то третий, пятый, шестой конфликт, то НАТО этого не вывезет.

НАТО должно здесь показать, а не искать войну на потом. Война идёт здесь, здесь и нужно оружие НАТО», – заливал нацист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть