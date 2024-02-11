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Судя по общению с воюющими за ВСУ наёмниками из западных стран, НАТО не готово к современной полномасштабной войне с Россией.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой посыл мы говорим Европе – что вы должны здесь дать нам вооружение, чтобы мы воевали за вас, потому что вы следующие. Есть ли у них те, кто этим оружием в нынешних условиях полномасштабной войны будут воевать так же, как воюем мы? Я в этом очень сомневаюсь, основываясь на том, что говорят солдаты НАТО, которые сейчас, уволившись со службы, приезжают сюда в виде добровольцев воевать. Я очень сомневаюсь, что НАТО бы вытянуло такую войну, как мы. Я раньше думал, что НАТО очень мощное, страшное и так далее, но когда я поговорил с военнослужащими стран НАТО, я понял, что всё немного иначе. Наиболее ценный ресурс – это люди, это желание воевать, наша воля, наша вера. Это реально стоит чрезвычайно дорого, это нигде не купишь, это не заменишь никакими танками», – заявил Карась.

По его словам, самое глупое, что могут придумать страны НАТО сейчас – это производить вооружение для собственных складов.

«Соответственно, НАТО, когда увеличивает производство оружия, они молодцы, но главное – куда это оружие пойдёт? Если оно пойдёт куда-то на оборону, становиться на склады Франции, Испании или Германии, ну, прекрасно, молодцы. Пусть тогда, если тут понесём дальнейшие потери, и если потом дальше, воспользовавшись нашим ослаблением, Россия и Китай задумают ещё какой-то третий, пятый, шестой конфликт, то НАТО этого не вывезет. НАТО должно здесь показать, а не искать войну на потом. Война идёт здесь, здесь и нужно оружие НАТО», – заливал нацист.