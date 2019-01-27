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27.01.2019, Николаев, Михаил Рябов
 
Культура, Оппозиция, Украина
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Нацисты угробили: Умер бывший руководитель Русского театра Николаева

В Николаеве в субботу на 66 году жизни умер депутат облсовета Николай Кравченко, бывший директор Николаевского областного академического Русского драматического театра.

«По его инициативе на 2-м этаже театра был создан великолепный Русский культурный центр… Нацисты выжили его из театра, а он этим жил, поставив своего. Потом и в облсовете ему тоже не сладко было, нападки, обвинения в сепаратизме и т.п. Я думаю, его просто постепенно морально угробили. А никто не железный», – сообщил в Facebook вынужденный покинуть Украину в 2014 году общественник из Николаева Антон Половенко.

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«Насколько сократила ему жизнь вся эта грязная возня вокруг театра – его детища! Как ненавистны были сами слова «Русский драматический театр» для победителей майдана! Горько соболезную всем жителям города, потерявшим одного из лучших», – отметила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Судьба семьи Кравченко наглядно демонстрирует драматизм гражданского конфликта на Украине – в то время как отец подвергался травле «свидомых», его сын служит режиму – руководит одним из подразделений военной контрразведки СБУ, кавалер украинского ордена «За мужество».

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