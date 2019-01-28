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28.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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Надежда Савченко – тайное оружие против Тимошенко

Брошенная Петром Порошенко за решетку бывшая героиня – депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, может оказать тайную услугу нынешнему президенту в борьбе на выборах.

Об этом пишет «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание поясняет, что, если Савченко будет допущена к выборам президента, она сможет быть задействована для отъема голосов у Юлии Тимошенко и снижения ее шансов на прохождение во второй тур.

Учитывая способности арестантки делать громкие заявления из камеры, ближайший суд может пойти ей на пользу и выступить трибуной для выступления.

«Если процесс над Савченко начнется в ближайшие дни, то это будет для нее неплохой предвыборной кампанией. Надежда уже приспособилась в момент заседаний громко и конкретно оглашать свои политические взгляды и намерения. Объект ее нападок — действующая коррумпированная власть, зажравшиеся чиновники из Минобороны, которые обижают простых армейцев, гниющих в окопах. Эти тезисы могут найти свою аудиторию… Тимошенко пока демонстрирует стабильность. Однако самую радикальную часть ее электората как раз и может отхватить Надежда Савченко, возглавившая четыре года назад предвыборный список Юлиной «Батькивщины», – говорится в статье.

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