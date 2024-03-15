«Надо срочно готовить офицеров» – Баранец обещает скорую мобилизацию

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Страны западного блока продолжают концентрировать усилия против России, что может привести к мировой войне.

Об этом в эфире канала «Красные линии» заявил полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что идёт концентрация военных сил, направленных против РФ. В воронку этого российско-украинского конфликта втягивается всё больше и больше государств. Сегодня из НАТО только Венгрия не поставляет оружие, а ещё двадцать стран-союзников. Мы имеем дело с огромной антироссийской кодлой. Это есть признаки зреющей мировой войны, которая европейским плацдармом вряд ли может ограничиться. Потому что мы не знаем, как ещё себя поведут страны, у которых тоже есть ядерное оружие. Есть ряд стран, которые нас поддерживают – и прямо, и скрыто», – сказал Баранец.

Он подчеркнул, что офицерского состава не хватает, и в ближайшее время придётся расширять возможности военных училищ и вузов.

«У меня создаётся впечатление, что мы живём во вчерашней России. Мы боимся говорить, что ещё позавчера нужно внедрять новый режим жизни воюющего государства. Тут же выборы на носу, мы боимся говорить о мобилизации. А не надо, потому что она уже стучится в дубовые двери Генштаба. Её надо уже сейчас готовить. Да, сейчас мы готовим оружие, но нам ведь нужно готовить и кадры. А то нам поставили до 2026 увеличить армию до полутора миллионов. А специалисты подсчитали – нам сто тысяч офицеров надо. Где мы их будем готовить? Расширяем кафедры в уже существующих академиях. Но это не обойдётся только этим – у нас одно лётное училище, а нужно в два раза больше лётных экипажей», – подытожил эксперт.