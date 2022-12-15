Нам не нужны буферные государства между Россией и НАТО – советник Захарченко
России не нужны «прокладки» между ней и НАТО, которой сейчас является Украина.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политолог Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Казакова, оптимальным вариантом будет Украина, которая в составе России будет граничить с Польшей.
«Я считаю, что для нашей безопасности, для безопасности нашей страны, оптимальным вариантом для нас является выход на непосредственную границу с Западом или с НАТО, если хотите. Нам не нужно буферное государство под названием Украина. Вот, как Белоруссия граничит с НАТО, так же и наша Украина должна граничить с НАТО. При этом, где будет находиться на этот момент восточная граница НАТО, я не знаю – поляки могут попытаться зайти в пять западных областей, но если они это сделают, Венгрия сразу зайдет шестой, тут же», – отметил Казаков.
Спасибо!
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