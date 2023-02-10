«Нам нужно продержаться до конца года» – львовский офицер

Анатолий Лапин.  
10.02.2023 13:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1131
 
Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Задачей номер один для украинской армии будет продержаться до начала поставок обещанной Западом бронетехники.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил глава местной организации Союза офицеров Украины Петр Костюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задачей номер один для украинской армии будет продержаться до начала поставок обещанной Западом бронетехники....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Костюка, в идеале бы ВСУ дождаться и западных самолетов, о передаче которых еще не сообщалось. По его мнению, это может быть в лучшем случае конец года.

«Когда мы ожидаем самолеты, танки, – это очень хорошо. Но мы все имеем информацию, что в лучшем случае танки могут появиться на конец марта, и то в небольшом количестве. Самолеты – не хочу говорить, дай бог до конца этого года, потому что еще будет обучение пилотов. А наша оборонная операция – сейчас, и мы должны дотянуть до того времени, на тех позициях, на которых мы сейчас есть», – сказал эксперт.

«Нам нужны тяжелые пулеметы, нам нужны минометы, нам нужна артиллерия и боеприпасы к ней. Это даст возможность больше уничтожать врага и нести меньше потерь. И это нужно понимать – мы за это время должны просто-напросто выстоять и истощить их», – заявил Костюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть