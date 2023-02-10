«Нам нужно продержаться до конца года» – львовский офицер

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Задачей номер один для украинской армии будет продержаться до начала поставок обещанной Западом бронетехники.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил глава местной организации Союза офицеров Украины Петр Костюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Костюка, в идеале бы ВСУ дождаться и западных самолетов, о передаче которых еще не сообщалось. По его мнению, это может быть в лучшем случае конец года.

«Когда мы ожидаем самолеты, танки, – это очень хорошо. Но мы все имеем информацию, что в лучшем случае танки могут появиться на конец марта, и то в небольшом количестве. Самолеты – не хочу говорить, дай бог до конца этого года, потому что еще будет обучение пилотов. А наша оборонная операция – сейчас, и мы должны дотянуть до того времени, на тех позициях, на которых мы сейчас есть», – сказал эксперт.

«Нам нужны тяжелые пулеметы, нам нужны минометы, нам нужна артиллерия и боеприпасы к ней. Это даст возможность больше уничтожать врага и нести меньше потерь. И это нужно понимать – мы за это время должны просто-напросто выстоять и истощить их», – заявил Костюк.