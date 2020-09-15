15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Политические репрессии, Права человека, Украина
Просмотров:

Нарушение прав человека на Украине стало нормой


На Украине нарушение демократических прав граждан стало обыденностью – государство организовывает нападение на неугодных журналистов, сажает в тюрьму за посты в соцсетях и разгоняет с помощью националистов неудобные митинги.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Демократические выборы – это когда гарантируется основополагающие права: свобода выражать свои взгляды, свобода слова, в том числе, свобода собраний и свобода ассоциаций.

У нас все эти права системно нарушаются: нападают на журналистов, оказывают давления на телеканалы, на ваш, в том числе, людей сажают за посты в Facebook, мирные собрания. Если это неугодная оппозиционная партия, то на них нападают, людей на митингах бьют, нападают на офисы и запрещён ряд политических партий. Вот самая большая проблема предвыборной кампании», – возмутился Чемерис.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть