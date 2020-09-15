Нарушение прав человека на Украине стало нормой

15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине нарушение демократических прав граждан стало обыденностью – государство организовывает нападение на неугодных журналистов, сажает в тюрьму за посты в соцсетях и разгоняет с помощью националистов неудобные митинги.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Демократические выборы – это когда гарантируется основополагающие права: свобода выражать свои взгляды, свобода слова, в том числе, свобода собраний и свобода ассоциаций.

У нас все эти права системно нарушаются: нападают на журналистов, оказывают давления на телеканалы, на ваш, в том числе, людей сажают за посты в Facebook, мирные собрания. Если это неугодная оппозиционная партия, то на них нападают, людей на митингах бьют, нападают на офисы и запрещён ряд политических партий. Вот самая большая проблема предвыборной кампании», – возмутился Чемерис.