«Нас это категорически не устраивает», – Ищенко призвал не пасовать перед Варшавой

16.11.2022  17:05 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, НАТО, Политика, Польша, Россия, Украина
Новости Украины

Поляки будут использовать любой случай для нагнетания напряжённости, чтобы увеличить на своей территории американское присутствие, что, по их мнению, должно сбивать российский наступательный потенциал.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поляки будут использовать любой случай для нагнетания напряжённости, чтобы увеличить на своей территории американское...

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«Они (поляки – ред.) как говорят – русская ракета, потому что она выпущена в России. Запускали украинцы, но выпущена в России, на территории РСФСР. Это русские сделали такую плохую ракету, что украинцы попали по Польше. И потом, если бы не русские, то зачем бы украинцы запускали ракеты. Поэтому будут они совершенно спокойно теребить тему того, что всё равно русские виноваты», – сказал Ищенко.

Он объяснил, зачем полякам нужно нагнетание ситуации.

«Поляки хотят, чтобы за счёт нагнетания напряжённости, увеличения у себя американского присутствия, и за счёт поднятия ставок до уровня ядерной войны, сбить российский наступательный потенциал. Поставить Россию условия, когда она согласится на тот мир, который выгоден полякам, то есть с сохранением серьёзной и подконтрольной Польше украинской государственности.

Нас это категорически не устраивает, потому что всё равно сохраняется русофобский режим, который в любой момент будет готов по любой команде снаружи зажечь очередную войну. Причём им абсолютно всё равно, когда и как. Им сказали – они подожгли», – констатировал политолог.

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