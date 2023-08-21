«Нас жарят, а вы играетесь» – Дубинский набросился на зе-власть за неадекватность

Ради дешёвого пиара киевское руководство готово подвергнуть смертельной опасности сотни собственных граждан.

Об этом в своём блоге заявил изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем дали драмтеатр в центре Чернигова? Потому что тезисом организаторши этих мероприятий Марии Берлинской, которую соросята пытаются всунуть на должность заместителя министра обороны, было, что мы не будем бояться этих русских, будем прямо под носом у них проводить эти выставки, показывая, как мы на них срать хотели с большой колокольни.

Красивая пиар-история, придуманная всеми этими товарищами, которые вместо того, чтобы признавать свою вину, продолжают выпускать ролики о том, как надо быстро заменить Резникова на Верещук. Но проводить такое мероприятие в центре Чернигова было преступлением против собственных граждан.

И когда на это мероприятие было получено согласование, на афишах написали, что партнёром была военно-гражданская администрация. Они это пиарили, это не могло не стать достоянием разведки врага», – сказал Дубинский.