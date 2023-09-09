НАТОвские нормы приводят к чрезмерному количеству ампутаций в ВСУ, – блогер

Анатолий Лапин.  
09.09.2023 15:58
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Из-за того, что ВСУ уже восемь лет пользуются не только тактикой, но и медицинскими протоколами НАТО, процент ампутаций в украинской армии значительно выше, чем в российской.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за того, что ВСУ уже восемь лет пользуются не только тактикой, но и медицинскими...

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«Недавно общался с человеком, который коленкой наступил на «лепесток» – ему ногу сохранили наши врачи, единственное, что нет чашечки. Другой товарищ наступил на «лепесток» пяткой – ногу тоже сохранили, нет только одной кости – имплантом вставляют. Я к чему – у нас норма – бороться до последнего, чтобы сохранить по максимуму бойцу конечность и прочее. А ВСУ впитывали восемь лет протоколы по медицинскому обслуживанию западные, НАТОвские, которые гласят чуть что – сразу отчекрыжить и все, не заморачиваться. То есть, у них процент ампутаций гораздо выше, чем у нас, выходит. Потому что у нас врачи больше на эту тему переживают и стараются бороться. А у их – нарушение протокола, риск гангрены и прочее – отрезать», – заявил Васильев.

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