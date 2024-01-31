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Война на Украине не сможет закончиться победой бандеровцев, потому что воюют они слишком плохо, а западные союзники не предоставляют необходимого оружия.

Об этом в эфире немецкого канала «MDR» заявил немецкий генерал-русофоб Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы поставил большой вопросительный знак тезису о том, что эта война может закончиться победой Украины. Я хочу зафиксировать это на двух моментах. Во-первых, на ограниченном количестве ракет или крылатых ракет большой дальности, которое могла бы получить Украина. А учитывая, что часть сбивается российской ПВО, можно предположить, что относительно низкое количество попаданий не приведёт к победе Украины», – сказал генерал.

Также он обвинил украинских солдат, не способных пробить линию обороны российской армии.

«И другие вещи, например бойцы на передовой, на земле, тоже должны были быть успешными. Но сейчас это не так, если считать успехом продвижение вперёд», – добавил Бюлер.