Натовский генерал призывает не бояться российских «Кинжалов»

Елена Острякова.  
16.10.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Авиация, Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Истерика, поднятая в оппозиционных белорусских СМИ в связи с переброской в Белоруссию российских МиГ-31, не имеет никаких оснований.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил бывший генерал НАТО Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Истерика, поднятая в оппозиционных белорусских СМИ в связи с переброской в Белоруссию российских МиГ-31,...

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«Перелет и посадка российских истребителей в Белоруссии – это не что-то экстраординарное. Это началось много лет назад. Просто, в эти трудные времена такое сообщения попадают в заголовки газет, а затем на них спекулируют. Я думаю, что это был обычный рейс. Это не имеет никакого отношения к планам нападения. Это также не является защитой самолетов от нападения со стороны Украины», – сказал Бюлер.

По данным белорусских оппозиционных СМИ в Белоруссию на аэродром Мачулищи был переброшен МиГ-31К. Это модификация советского многоцелевого перехватчика МиГ-31, разработанная для запуска гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал», которые имеют дальность до 2000 км и могут достигать скорости в 10 раз больше скорости звука.

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