НАТОвской помощи ВСУ и не видели – боевик о тотальном украинском воровстве

Вадим Москаленко.  
19.11.2023 20:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


На зимний период подразделения ВСУ вновь окажутся на волонтёрском обеспечении, потому что западная помощь разворовывается и оказывается в магазинах.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, воюющий против России под Купянском, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На зимний период подразделения ВСУ вновь окажутся на волонтёрском обеспечении, потому что западная помощь...

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В студии поинтересовались, какая волонтёрская помощь понадобится ВСУ на эту зиму.

«Буржуйки опять будем делать, завозить. Потому что меняются позиции, и ты не всегда её утащишь за собой, тем более, если идёшь назад. Генераторы будут требоваться заново, «Старлинки», всё как обычно.

Я смеюсь, читая новость, что какая-то страна передала нам кучу зимней новой формы. В который раз посмеёшься: где же она, чёрт побери, есть? Потому что у тебя форма от волонтёров.

А тут сразу реклама в соцсетях: «Пожалуйста, в нашем магазине одежды новая форма». Прямые поставки, что ли», – пожаловался Сазонов.

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