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На зимний период подразделения ВСУ вновь окажутся на волонтёрском обеспечении, потому что западная помощь разворовывается и оказывается в магазинах.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, воюющий против России под Купянском, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, какая волонтёрская помощь понадобится ВСУ на эту зиму.

«Буржуйки опять будем делать, завозить. Потому что меняются позиции, и ты не всегда её утащишь за собой, тем более, если идёшь назад. Генераторы будут требоваться заново, «Старлинки», всё как обычно. Я смеюсь, читая новость, что какая-то страна передала нам кучу зимней новой формы. В который раз посмеёшься: где же она, чёрт побери, есть? Потому что у тебя форма от волонтёров. А тут сразу реклама в соцсетях: «Пожалуйста, в нашем магазине одежды новая форма». Прямые поставки, что ли», – пожаловался Сазонов.