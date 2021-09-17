Навальнисты в отчаянии: «Великие Google и Applе прогнулись под Путина»

17.09.2021 12:24 (Мск), Москва, Елена Острякова

IT-корпорации Google и Apple удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store сегодня в 8 утра по Москве. К этому времени выборы в Госдуму РФ уже во всю шли на Дальнем Востоке и в Сибири, но в столице избирательные участки только открывались.

Именно в Москве и Санкт-Петербурге фиксируется самая большая плотность сторонников блогера-уголовника Алексей Навального, готовых без особых раздумий участвовать в мошеннической технологии «умное голосование», разработанной на Западе.

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Ранее российские филиалы Google и Apple два месяца наотрез отказывались удалять приложение по требованию Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ, мотивируя это тем, что не имеют отношения к IT-гигантам, но при этом скрупулезно следуя установленным ими правилам.

Накануне московским представителям Google и Apple устроили образцово показательный разнос в Совете Федерации на заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета.

Председатель комиссии Андрей Климов заявил, что Apple и Google «в результате своих действий оказались у “красной черты”, за которой может быть грубое нарушение российского законодательства».

Он пригрозил, что отказ удалить приложение будет расценен как вмешательство во внутренние дела РФ, а представители корпораций – привлечены к уголовной ответственности. Его коллега из Госдумы РФ Василий Пискарев сообщил, что готовится к принятию пакет законопроектов, ужесточающих требования к IT-гигантам.

Впрочем, окончательно решение об удалении приложения было принято не благодаря сенаторской проработке а после беседы в МИД РФ с послом США. Чтобы соблюсти лицо, Google и Apple мотивировали его тем, что организация ФБК, разгоняющая «умное голосования», признана в России экстремистской.

«Удаление приложений антисистемщиков из Apple и Google очевидная победа власти. Это важно с точки зрения демонстрации последовательности. Власть показала – мы будем идти до конца. Теперь посмотрим, что будет после выборов. Сдается, что любые нарушения законодательства о выборах без последствий для нарушителей не останутся», – написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Чеснаков.

Сидящий в Вильнюсе заместитель блогера-уголовника Леонид Волков прогнозируемо впал в истерику и обвинил Google и Apple в том, что они «прогнулись под шантаж Кремля».

«Этот позорный день надолго останется в истории, потому что в этот день безумному, испуганному старику удалось заставить две великие компании, которым есть, чем гордиться, публично сказать, что при определенных обстоятельствах они готовы согласиться, что 2+2=17», – написал Волков.

Навальнисты судорожно заливают ролики на YouTube, в которых выразительно зачитывают список УГ.

Либеральный блогер Илья Варламов считает, что в решении Google и Apple нет политики – просто бизнес.

«Ничего удивительного, просто вопрос денег. Посчитали, что репутационных рисков особых нет, а вот новый Айфончик в Россию надо ввозить и продавать, сложности никому не нужны. Ну, а ждать от корпораций каких-то политических жестов наивно. Мне кажется, после выборов вернут приложение, но Роскомнадзор, судя по всему, уже протоптал тропинку к сердечкам Google и Applе», – написал Варламов.

С ним не согласен доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов. Он напоминает, что корпорации в свое время молниеносно удалили приложения российских телеканалов из украинской версии магазина приложений AppStore для мобильных телефонов. Но при этом Google и Applе не побоялись рисковать своим присутствием на гораздо большем российским рынком игнорируя требования Роскомнадзора.