Навальный получил 19 лет режима – строже строгого

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Мосгорсуд приговорил сегодня блогера-иноагента Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за экстремизм.

Он признан виновным по шести статьям: создание экстремистского сообщества, призывы к экстремизму, финансирование экстремизма, создание НКО, которая посягает на права граждан, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма.

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Прокуратура запрашивала для Навального 20 лет. Суд проходил в колонии, где Навальный отбывает наказание по другому делу. На процесс прибыли только журналисты, хотя для западных дипломатов, которые обычно посещали процессы по делам блогера, была выделена отдельная комната.

Особый режим в российской пенитенциарной системе еще суровее строгого режима. Он не предусматривает никаких писем или свиданий первые 10 лет и предписывает отбывание срока в одиночной камере при постоянно включенном свете. Это значит, что обновлений соцсетей блогера, которые выдавались за его творчество, больше не будет.

Несмотря на саботаж западными дипломатами суда, ЕС поспешил выступить с осуждением приговора, который он считает политическим. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель потребовал освободить Навального «немедленно».

Отреагировали также российские либералы. Бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал одно слово: “отвратительно”.

«Каждый раз, когда думаешь, ну куда уже хуже, стоит помнить — есть куда. Надеюсь, что выйдет гораздо скорее, будет реабилитирован, здоров и счастлив. Сил семье», – написала в своем тг-канале скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

Зато отсидевший по «болотному делу» (при том, что Навальный тогда остался на свободе) лидер Левого фронта Сергей Удальцов явно доволен приговором.

«Навальный был и остается государственным изменником. На свободу ему поможет выйти только поддержка СВО и готовность отправиться на фронт», – написал Удальцов.

Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Карягин полагает, что приговором Навального власть направляет «жесткий сигнал политическим силам, которые потенциально могли бы выступить против власти в нелегальном поле».

«Это сигнал не его соратникам или сторонникам. Те уже давно находятся за пределами страны или же дистанцировались от политических процессов. Это сигнал лидерам новых квазиобъединений, находящимся на начальном этапе институционализации», – написал Карягин.

Он прогнозирует обострение конфликта в эмиграции между созданной Навальным экстремистской организации ФБК и олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским, а также другими беглыми либералами.

Политолог Сергей Карнаухов иронизирует над тем, что Запад, вырастивший Навального как оппозиционера, не способен его защитить.

«Западные спецслужбы получили сегодня тамагочи – Навального. Теперь у них есть 19 лет для того, чтобы играть в своего виртуального питомца. Навальный при этом будет сидеть. И да, что-то молчат его друзья – Макрон, Шольц, Меркель, прибалтийские президенты, Финляндия. Где митинги? Международные заявления? Заседания Совбеза ООН?», – пишет Карнаухов.

Между тем, в анонимных тг-каналах начали писать о том, что Навального возможно обменяют на россиянина, находящегося в тюрьме США.

«Я думаю, нам надо рассматривать план обмена и действовать тонко и дипломатично. А не так грубо как действует ФБК, водрузив полуживого героя на знамена», – написала поэтесса Алина Витухновская.

Политолог Сергей Марков предложил не мелочиться и обменять Навального на экс-президента США Дональда Трампа, находящегося сейчас под следствием.

«С информационной точки зрения идея обменять Навального на Трампа была бы очень оправдана. С точки зрения российских интересов, это значило бы признать, что Навальный — американский агент, это может быть выгодно. Но вот признать, что Трамп — российский агент, нам невыгодно, и уж точно было бы очень сильно невыгодно Трампу», – забавляется в Телеграме Марков.