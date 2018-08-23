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Не меньше 4 раненых и 3 погибших: ВСУшники жестоко поплатились за попытку прорыва на территорию ЛНР
Украинские военные понесли потери в результате неудачной попытки штурма позиций военнослужащих ЛНР в районе села Желобок Славяносербского района.
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня противник предпринял попытку захвата новых позиций в районе населенного пункта Желобок. В 07:50 военнослужащие 53-й бригады силами до мотопехотного отделения выдвинулись в нашем направлении», – рассказал он.
По словам представителя оборонного ведомства, военнослужащие ЛНР жестко пресекли провокацию ВСУ.
«Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены. Противник потерял в живой силе не менее четырех раненых и трех погибших и был отброшен на ранее занимаемые им позиции», – отметил Андрей Марочко.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что украинские военные специально поджигают поля вокруг населенного пункта Желобок на территории ЛНР, чтобы уничтожить остатки строений в селе, которое ВСУ так и не смогли захватить.
Метки: ВСУ, ЛНР, потери, провокация
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