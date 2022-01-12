«Не пришлось даже стрелять»: Шурыгин объяснил, как бойцы ОДКБ отрезвили мародеров

Своевременное развертывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане ликвидировало опасность для этого государства в самом зародыше.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Сложно даже вспомнить пример другой столь стремительной операции. Из-за своевременного развертывания потенциальную опасность удалось ликвидировать в самом зародыше. И террористы, и бандиты с мародерами уже с прибытием первых самолетов поняли, что им ничего не светит и страну им никто не сдаст. Их энтузиазм мгновенно улетучился, сами они предпочли рассеяться. Не пришлось даже стрелять», – сказал эксперт «Известиям».

По его мнению, власти Казахстана учтут урок январских событий и пересмотрят свой подход к обеспечению безопасности и строительству вооруженных сил. Шурыгин также убежден, что операция станет важной тренировкой для ОДКБ, поскольку она сильно отличалась от типовых сценариев, которые организация отрабатывала на учениях.

В свою очередь источники издания в российском оборонном ведомстве рассказали, что, если все пойдёт по плану, перед началом вывода войск в Казахстане проведут торжественные мероприятия, в которых примут участие военные контингенты всех стран — участников операции.

Напомним, что президент Казахстана Токаев объявил о завершении операции ОДКБ и сообщил, что контингент будет выведен из страны в течение 10 дней. Это заявление стало причиной резких комментариев со стороны российских журналистов.

«Я чего-то не понимаю, ребята. Вот мы так красиво прилетели спасать братьев по разуму в Казахстан. Самолеты взлетали, спецназовцы торжественно входили на борт. И через несколько дней нас просят на выход. Мол, все хорошо, мы тут сами разобрались. А чего звали? И что нам за это будет? Вечная благодарность? Или все-таки хорошая военная база, доступ к месторождениям, где окопались американцы и британцы, возвращение русского языка и нормального образования в школы, где детей учат, что русские – оккупанты. Что за хрень? Русский спецназ – это девушка по вызову, что ли? Что вообще это было?» – говорит спецкор Дарья Асламова.