Не все согласны с Путиным: слова президента о мигрантах вызвали споры

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Мигранты занимают только 3,7% на российском рынке труда. Однако их доля в строительной отрасли достигает 33%.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Восточном экономическим форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин считает, что с притоком мигрантов из стран бывшего СССР легче работать, потому что они знают русский язык. Однако к ситуации надо подходить аккуратно и не допускать появления гетто в России.

Президент надеется, что мигранты не понадобятся, если в стране появится новые технологии. Интересы россиян превыше притока мигрантов, подчеркнул Путин.

«Надеюсь, эти слова зарубят себе на носу все те, кто под благими лозунгам тащат сюда миллионы людей чуждой культуры. А правоохранительные органы кратно усилят борьбу как с нелегальными мигрантами – так и с мразями, что крышуют этот незаконный бизнес», – прокомментировал слова президента военкор Герман Куликовский в своем тг-канале.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член совета по правам человека Кирилл Кабанов считает, что нельзя допустить развитие в России «негативного европейского сценария» с мигрантами.

«Основные установки не меняются. Мы продолжаем работать по направлению выработки мер по противодействию формированию этнических анклавов. Один вопрос: услышат ли Президента все ответственные должностные лица, включая избранных глав регионов? Вот это особенно важно, поскольку, в первую очередь, именно от них зависит правильность и эффективность реализации поставленных Главой государства задач», – написал Кабанов.

Политолог Вадим Трухачев не согласен с президентом, что в России немного мигрантов.

«Даже официальные цифры ФМС дают 7-8% населения, а в крупных городах – до 20%. Я не согласен, что с приезжими из Средней Азии и Закавказья работать легче. Есть в мире страны, где мигранты ещё более проблемные, но есть, где менее. Я не согласен, что автоматизацию рабочих процессов нельзя провести быстро. При наличии на то воли в верхах – можно. Я не согласен с тем, что в Европе сейчас дело обстоит хуже. Уже не хуже. Мы тоже начали сажать их на пособия и разрешили перевозить семьи», – написал Трухачев.

С ним солидарен его коллега Алексей Ярошенко.

«Это плохой знак. Президент убеждён, что с мигрантами проблем нет. Но они есть: в настоящее время растёт преступность среди мигрантов, в долгосрочной перспективе из-за них падает уровень жизни: пока бизнес может нанимать дешёвую рабочую силу вместо того, что платить достойную зарплату коренному населению – уровень жизни не вырастет. Про качество труда и как оно влияет на экономику вообще молчу… Пока президент убеждён в том, что проблемы нет, она не начнёт решаться», – написал Ярошенко.