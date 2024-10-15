«Не записали нас в украинцы»: Кох пророчит поражение Киева

Елена Острякова.  
15.10.2024 11:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 725
 
Война, Дзен, Либералы, Россия, Украина


Сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох считает себя ближе к украинцам, чем к россиянам, хотя сам наполовину русский и прожил в России 40 лет, потому что Украина, по его мнению, «демократическая страна».

Об этом он заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох считает себя ближе к украинцам, чем к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«И мне это нравится больше и больше объединяет с этими людьми, чем с россиянами, которые продали свою свободу за кусок хлеба с маслом. Я не брошу камень в сторону россиян, потому что я вместе с ними был, когда эта продажа осуществлялась. Я тоже в этом участвовал. Просто если меня сейчас поставить между украинцами и русскими, то я ближе к украинцам, хоть я этнически не украинец», – сказал Кох.

Он уверен, что Украина победила бы Россию, если бы добивалась не западного оружия, а поддержки беглых российских либералов.

«И таких людей, которые готовы поддержать Украину, значительно больше за пределами украинского этноса. Они совершенно напрасно отказываются от нашей помощи. То, что они свели эту войну к межэтническому конфликту, а не стали превращать ее в очередное издание гражданской войны на постсоветском пространстве, это большая ошибка. И если они проиграют войну, то из-за этого, а не от того, что им Запад не дал оружия», – сказал Кох.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть