«Не записали нас в украинцы»: Кох пророчит поражение Киева

Сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох считает себя ближе к украинцам, чем к россиянам, хотя сам наполовину русский и прожил в России 40 лет, потому что Украина, по его мнению, «демократическая страна».

Об этом он заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«И мне это нравится больше и больше объединяет с этими людьми, чем с россиянами, которые продали свою свободу за кусок хлеба с маслом. Я не брошу камень в сторону россиян, потому что я вместе с ними был, когда эта продажа осуществлялась. Я тоже в этом участвовал. Просто если меня сейчас поставить между украинцами и русскими, то я ближе к украинцам, хоть я этнически не украинец», – сказал Кох.

Он уверен, что Украина победила бы Россию, если бы добивалась не западного оружия, а поддержки беглых российских либералов.

«И таких людей, которые готовы поддержать Украину, значительно больше за пределами украинского этноса. Они совершенно напрасно отказываются от нашей помощи. То, что они свели эту войну к межэтническому конфликту, а не стали превращать ее в очередное издание гражданской войны на постсоветском пространстве, это большая ошибка. И если они проиграют войну, то из-за этого, а не от того, что им Запад не дал оружия», – сказал Кох.