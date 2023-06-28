Немцы боятся конфисковывать российские активы, чтобы не дать козыри полякам

Олег Кравцов.  
28.06.2023 09:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Финансы


В Евросоюзе отказались от идеи экспроприировать замороженные российские активы, но и не собираются возвращать их законному владельцу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что в скором будущем ЕС подготовит юридическую базу для использования замороженных российских активов в восстановлении Украины.

В Евросоюзе отказались от идеи экспроприировать замороженные российские активы, но и не собираются возвращать...

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«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить соответствующую законодательную инициативу до летнего «перерыва». При этом, похоже, даже в ЕК уже отказались от идеи экспроприировать международные резервы России. Речь идет о направлении Украине дохода, полученного в результате реинвестирования наших заблокированных активов либо самой ЕК, либо структурами, в оперативном распоряжении которых они сейчас находятся (центральными депозитариями Euroclear и Clearstream).

Однако Европейский центральный банк резонно указывает на связанные с этим финансово-экономические риски, в том числе неминуемый подрыв доверия к международной роли евро», – сказал Логинов в интервью «Известиям».

По его словам, серьезные опасения планы Еврокомиссии вызывают и у ряда евростолиц, включая Берлин.

«Немцы боятся, что тем самым будет создан опасный прецедент, которым среди прочих могут воспользоваться поляки. Варшава, как известно, предъявляет Германии требования о компенсации ущерба, нанесенного в ходе Второй мировой войны», – говорит дипломат.

Он подчеркнул, что подобное использование активов противоречит действующему европейскому и международному праву.

«В ЕС ломают голову над тем, как обойти общепринятые нормы международного права, в силу которых имущество иностранного государства пользуется иммунитетом от любых исполнительных мер. Даже нелегитимное еэсовское санкционное законодательство в этом отношении однозначно: оно предусматривает возможность временного замораживания иностранных госактивов, но не их конфискацию», – резюмировал Логинов.

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