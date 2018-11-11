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11.11.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Выборы, Донбасс, Украина
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Завершение выборов в Донбассе: ВСУ начали варварский обстрел

В республиках Донбасса завершились выборы. В ДНР явка на выборах главы и депутатов парламента составила более 80 процентов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Число проголосовавших составляет более 1 миллиона 600 тысяч человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Предварительные итоги выборов будут объявлены в полночь.

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При этом в ЛНР явка избирателей составила 77 процентов.

По данным Представительства ДНР в СЦКК, после окончания выборов украинские военные открыли огонь по подконтрольному ДНР населенному пункту Зайцево, в результате чего произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Полетаева, 173. Подъезд расчетов МЧС затруднен из-за продолжающегося обстрела.

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