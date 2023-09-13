«Ненавидят все»: антирейтинг Зеленского достиг 90% – военкор

Владимир Гладков .  
13.09.2023 17:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Несмотря на пропаганду и законодательный запрет критики, антирейтинг украинского президента Владимира Зеленского достиг огромных величин, и поэтому руководство США вынуждено перебирать «скамейку запасных».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Роман Донецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на пропаганду и законодательный запрет критики, антирейтинг украинского президента Владимира Зеленского достиг огромных...

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«У Зеленского антирейтинг процентов до девяноста. Несмотря на всю цензуру, несмотря на то, что за критику президента можно сесть на немалый срок, если посмотреть провинциальные маленькие паблики – там его просто ненавидят. Причём все.

И США проталкивают идею провести весной выборы. Не исключено, чтобы сменить главное лицо на более адекватное», – сказал Донецкий.

По его мнению, после Владимира Зеленского любой президент покажется украинцам адекватным.

«Есть там скамья запасных. Есть Залужный, у которого тоже идёт политический пиар. Всё-таки, несмотря на полное отсутствие стратегических талантов, они нарисовали с него некую икону отца-командира, который вопреки политикам защищает страну. Есть Буданов, которого очень много пиарят. Это только с военного блока, на самом деле, там скамья побольше – на худой конец, тот же Порошенко.

Там после того, что было, за адекватного сойдёт любой. С учётом того, что у них вчера решили все решения ВЛК с 20.02.2022 года, с учётом забора инвалидов и всего остального происходящего, любой, кто сменит Зеленского, народу поначалу будет казаться адекватным», – отметил военкор.

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