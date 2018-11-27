Неонацисты из «С 14» манифестировали свои людоедские наклонности в Одессе

27.11.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вы знаете, всякий раз я думаю, что украинские националисты уже достигли дна морального падения. Однако — нет предела гнусностям, на которые они готовы ради пропаганды своих каннибальских идей. Вот и группировка «С 14» решила «отметиться» в Одессе. Вы только послушайте!

…На заборе, окружающем одесский Дом профсоюзов, в коем 2 мая 2014 были заживо сожжены и зверски убиты неонацистами мирные противники майдана, появились огромные, кровавого цвета, надписи «КFC» – аббревиатура названия сети ресторанов фаст-фуда, торгующей жареной курятиной.

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И тут же сие премерзкое, людоедское глумление, прокомментировал в соцсетях лидер шоблы неонацистов «С 14» Евгений Карась. Дескать, идея с размещением подобного заведения в месте, где его подельники заживо жгли одесситов, нашла своих сторонников. И его организация это всячески поддерживает…

Заметим, что буквально на днях, 22 ноября, в «день достоинства и свободы»,эта же банда отморозков устроила дебош в киевском Доме профсоюзов как раз по поводу попытки открытия там аналогичной харчевни. Дескать, здесь гибли наши побратимы, а вы — такое смеете творить! И действительно, затея эта попахивает кощунством.

Правда, насколько нам известно, гибли там как раз вовсе не майданутые, а…их противники. А сам пан Карась — был одним из тех, кто штурмовал это огромное здание в центре Киева, а потом — превратил его в застенок, в подвалах коего «активисты» пытали и убивали неугодных и подозрительных! Разумеется, абсолютно безнаказанно. Кстати, и беспорядки 22 ноября тоже сошли с рук погромщикам — полиция вскоре отпустила всех задержанных боевиков на колю. Еще бы, ведь их не без веских оснований связывают с СБУ! И сам Карась не скрывает того, что «сотрудничает» с оной конторой. Дескать, то мы им предоставляем материалы на «сапаров», то они подсказывают нам, где те проводят свои акции. Словом, трогательный симбиоз!

Любопытно, что не слишком многочисленная, но крайне агрессивная группировка С 14, отпочковавшаяся по причине крайнего экстремизма аж от неонацистской «Свободы», в которую формально входят ее лидеры, даже американскими исследователями терроризма причисляется к самым опасным и ярым.

А ее молодой да лютый лидер, Евгений Карась, успевший получить звание магистра философии Киевского университета, «прославился» жестокостью и полным нигилизмом и во время «революции», и в АТО, где отличился пристрастием к мародерству и пыткам взятых в заложники «сепаратистов». Причем — его банда за неподчинение приказам армейского начальства была расформирован6а и изгнана из зоны боевых действий. Заметим, в них она участия и не принимала, предпочитая шакалить на тыловых блокпостах.

Зигующий лидер С14 Евгений Карась

Но это вовсе не опечалило «патриотов», коим куда больше нравится нападать на стариков, женщин да детей, беспредельничая во время празднования 9 мая и прочих действительно, народных праздников. А еще — травить инакомыслящих, нападая на одиночек стаями. А потом — еще и сдавать свои жертвы полиции или СБУ для продолжения издевательств.

Так что — любуйтесь, граждане! Вот оно, истинное лицо майдана. Точнее — жуткая харя людоедов, которые гордятся своим безнаказанным скотством. Только долго ли им осталось глумиться да зверствовать? Ведь всем известно — подобная публика наглеет только из-за спины чиновных покровителей. Но ведь не вечно будут править хунтовские временщики! А уж тогда — и все эти «караси» отправятся туда, где и место подобной живности! Причем — с жалобным визгом прирожденных трусов, способных только на глумление над беззащитными и безоружными!