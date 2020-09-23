«Нереально и глупо. Россия не собирается захватывать Украину» – Погребинский

23.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия не собирается захватывать и присоединять к себе всю Украину – это ненужный «груз», который может оказаться слишком тяжелым. Речь может идти лишь о том, что при сохранении нынешней политики украинской власти в отношении республик Донбасса, ДНР и ЛНР могут стать частью России.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил известный киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, никто не собирается захватывать не только Западную, но и Восточную Украину. Это все неподъёмно, нереально, глупо. Чем может в конечном счете кончиться это? Тем, что Донбасс окажется в России – это возможно, это я допускаю при той политике, которую ведет Киев. А что касается всего остального – люди, которых я уважаю, говорят: «Ну не надо так Донбасс, надо хотя бы половину Украины забрать».

Да у них не получится. Этого и не получится, это глупо, и такой задачи, как мне кажется, никто из серьезных людей не ставит. Это все нереально и болтовня», – заявил Погребинский.