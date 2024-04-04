«Ни в этом, ни в следующем году»: Украина не сможет насытить ВСУ беспилотниками – украинский комбат

Несмотря на разворачивание производства БПЛА на полную мощность, ни в этом году, ни в следующем Украина не сможет закрыть потребности ВСУ в данном направлении, и это с учётом даже того, что русские не будут наступать с других направлений.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил комбат ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес» 92 Омбр им. атамана Сирко ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интенсивность боевых действий очень и очень высокая, госмашина даже при оперативном и быстром разворачивании, как это сейчас происходит, не сможет, к сожалению, в полной мере в 2024 году закрыть потребности сил обороны при текущей линии боевого столкновения. Мы не говорим о том, что противник может эскалировать конфликт и открыть ещё одно направление. При текущей линии боевого столкновения в 2024 не сможет государство перекрыть это в полной мере. Потому что на всё нужно время, возможности, оборудование и так далее», – рассказал Федоренко.

По его словам, несмотря на всю положительную динамику, исправить ситуацию не получится и в следующем году.

«Что касается 2025 года при текущей линии боевого столкновения, возможно во второй половине мы сможем выйти на необходимый объём где-то на 75%. То есть и 2025 год при текущем и даже масштабировании процесса производств, в полной мере проблему БПЛА мы не закроем. Это обусловлено как интенсивностью боевых действий, так и дополнительно тем, что как многоразового применения БПЛА, так и камикадзе – это расходный материал. Например, «Мавик» на фронте живёт на интенсивных направлениях в среднем не более недели», – объяснил ВСУшник.