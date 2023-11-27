Нидерланды воспользовались демагогией и бессилием переговорщиков от России по «скифскому золоту»

Украинские СМИ тиражируют кадры с въезжающим на территорию музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» грузовиком, в котором, как утверждается, в Киев прибыли экспонаты крымских музеев. 10 лет они находились за рубежом в составе межмузейной экспозиции «Крым: золото и тайны Чёрного моря», и по решению суда переданы Украине, которая заявила свои права на артефакты.

Теперь почти 3 тонны экспонатов находятся на территории, где никто не может гарантировать их сохранность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинская таможня уверяет, что займется идентификацией и оформлением крымской коллекции в сокровищницу музея, а позже «скифское золото» передадут в Национальный музей истории Украины. При этом сам музей сообщает, что экспонаты уже прошли независимую проверку.

«В ноябре предметы из крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их перевезли в Киев. Ныне специалисты обследуют состояние этих вещей. Речь идет про 565 предметов — античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет», – говорится в сообщении музея.

Трубить о возвращении коллекции «скифского золота» на Украину тамошние СМИ стали еще на прошлой неделе, предъявляя это как победу. Особенно украинская сторона подчеркивала тот факт, что за 10 лет хранения экспонатов голландцы не возьмут ни копейки, что уже вызвало сомнения у специалистов в реальности возвращения экспонатов – даже приблизительные подсчеты говорили, что страховая стоимость коллекции в 2 миллиона долларов не покроет расходы на ее хранение в музее Алларда Пирсона.

К тому же, предметы из этой коллекции стали всплывать на «черных рынках» Европы. Так в Испании полиция изъяла похищенное «скифское золото» на 60 миллионов евро. 11 ювелирных украшений были оформлены как собственность украинской православной церкви.

«Киев такие ценности, как правило, размывал в частных коллекциях обычных должностных лиц, то есть руководителей государства. Поэтому ничего хорошего этой коллекции не светит. С точки зрения подходов я уже давно говорил: пора прекратить демагогию, эти рассказы, сожаления, посыпание головы пеплом, что нам не отдают. Всё и так понятно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия. И действия, которые ведутся на опережение, а не с опозданием на несколько месяцев. И так было понятно сразу, что золото они нам не отдадут, без вариантов», – заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

История со «скифским золотом» больше лежит в политической плоскости, чем в юридической. Договоры, подписанные с четырьмя крымскими музеями – Центральным музеем «Таврида», Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником, Бахчисарайским историко-культурным заповедником и музеем-заповедником «Херсонес Таврический» оказались никчемными перед стремлением Запада использовать любой повод, чтобы показать свою бескомпромиссность во взаимоотношениях с Россией и поддержку Киеву.

«Мы должны понимать, что ситуация намного сложнее, потому что в принципе очень опасный прецедент – отказ от рассмотрения или отклонение в рассмотрении кассационной жалобы в Верховном суде Нидерландов действительно очень опасный, потому что совершенно очевидно, что этим решением прикрывается нелегальное, незаконное, по сути, действие, ранее имевшее место в межмузейных отношениях с этой страной. Если мы возьмём ситуацию и посмотрим на неё ещё шире, то в принципе так же опасно с точки зрения того, что по сути буквально занесён меч над культурными обменами, потому что они всегда осуществлялись на основе соглашений. Это часть музейной работы, эти соглашения предусматривали гарантии. А сейчас мы видим, как эта базовая часть межмузейных межгосударственных обменов, которая всегда работала, разрушается. И не в связи с какими-то непреодолимыми обстоятельствами, а сознательно, причем теми, кто является идеологами разрушения в принципе международного права», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В том, что отныне вывозить коллекции для показа в зарубежных музеях грозит их потерей, не сомневается доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета им. Вернадского Игорь Храпунов. Он считает, что в нынешних политических реалиях о крымских экспонатах можно забыть, и вспомнить уже тогда, когда геополитическая картина станет иная.

«В нынешней политической ситуации совершенно очевидно, что никто не будет вывозить какие-либо выставки в Европу и заключать договоры – это абсолютно ясно. Другой вопрос, что создан опасный прецедент, когда договоры между музеями нарушены. И когда политическая обстановка улучшится, а это когда-нибудь произойдёт, то трудно представить, как вот этот прецедент будет использоваться, когда по каким-то причинам можно не вернуть вещи, которые по договору их должны были вернуть музеям в определённый срок, но этого не сделали. Опасный прецедент, пока наши выставки за границей не актуальны», – отметил Храпунов.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, давая оценку перспективам изменения в отношениях с Россией, с Крымом в культурном обмене, напомнил, что мы руководствуемся разными мировоззренческими принципами – на Западе есть интересы, тогда как мы рассчитываем на справедливость и дружеские отношения.

«Никто не собирается с нами снова как прежде «дружить» – то есть работать на то, чтобы нас подчинить своим интересам. Есть частная дружба, и у меня много, и в западных странах, друзей и среди русской эмиграции, и среди коренных жителей. Но в дружбу между геополитическими противниками я плохо верю. Мы удивляемся, что нас обманули, потому что у нас одна ментальность политическая, а там другая. Поэтому я не думаю, что нам будут что-то передавать. Может быть, через какое-то долгое время что-то такое произойдёт, когда для них будет выгодно передать это украденное «скифское золото» в Россию. А пока я бы не строил никаких иллюзий», – подытожил митрополит.

Четыре крупнейших музея Крыма направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море». Больше 500 экспонатов должны были вернуться в Крым в июне 2014 года. Но в связи с воссоединением Крыма с Россией по требованию Украины Нидерланды приостановили процесс возвращения артефактов.

В конце октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что «скифское золото» должно быть передано Украине. В январе российская сторона обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов. 9 июня суд отклонил жалобу.