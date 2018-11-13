«Никаких уступок Венгрии, долой двойное гражданство!» – депутат от блока Порошенко

13.11.2018, Киев, Владимир Гладков

После языковых поправок Украина не пошла на поводу у Венгрии, несмотря на разразившийся скандал, и теперь Верховной Раде необходимо проявить политическую волю и проголосовать за закон, запрещающий двойное гражданство.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь нынешний скандал (с Венгрией – ред.) начался не с консульской истории, а с языкового закона, конкретно, с поправки о школьном обучении украинского языка. Сразу после этого отреагировала Венгрия, в том числе потому что это была предвыборная кампания Орбана, который строил свою кампании на нескольких китах, одним из которых была защита венгерского населения Закарпатья. На сегодняшний момент Украина отменила языковую поправку? Нет. Собирается? Нет. Достаточно жёстко тогда поступили с консулом? Да. То есть, несмотря на всю риторику со стороны Венгрии, мы сказали, что не будем терпеть целый ряд таких вещей.

Относительно того, пройдёт ли на сегодняшний момент в парламенте закон об отмене второго гражданства, честно говоря, очень сомневаюсь, хоть и буду за него голосовать», – заявил соратник Порошенко.

«А что делать с тем, что люди садятся, семь минут и получают новый паспорт, ещё один?», – спросила ведущая.

«В данном случае СБУ должна это расследовать, и я считаю, что нужно менять законодательство. Но я очень боюсь, что на сегодняшний день политической воли для этого в парламенте нет», – ответил Денисенко.