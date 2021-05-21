Никчемная организация по формированию заказных фейков – Пригожин о Bellingcat

21.05.2021, Москва, Иван Добровольский

В очередной раз перенесена дата выхода фильма-расследования Bellingcat о «ЧВК Вагнера». Свой комментарий по этому поводу дал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Он рассказал журналистам Live24 о целях создателей фильма и причинах переноса даты выпуска.

Бизнесмен отметил, что Bellingcat занимается псевдорасследованиями, заказчиками которых выступают иностранные спецслужбы. Основная деятельность организации связана с дискредитацией России на международной арене.

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«По моему мнению, Bellingcat – абсолютно никчемная организация по формированию фейков на заказ. Заказывают их за неплохие деньги, кстати, различные спецслужбы. Задача Bellingcat, как им кажется, в дискредитации России. Я бы Bellingcat в принципе не называл СМИ. Я бы назвал их финансовой структурой. Прекрасно понимаю, почему Христо Грозев зациклился на России. Рубль – пока плохо конвертируемая валюта. А вот Эрдоган – красавчик, подкинул ему деньжат, поэтому ни одного расследования про Турцию за всё время так и не вышло», – завил Пригожин.

По его мнению, распространить в интернете лживые сведения довольно просто. Так, любой гражданин России может оказаться «хакером, боевиком, сотрудником российских спецслужб или банковским аферистом».

В качестве примера бизнесмен вспомнил историю жителя города Брянск Руслана Нехаева. Журналисты обвинили гражданина в совершении преступления за рубежом.

Также Пригожин рассказал о том, что у него есть друзья, которые поддерживают связь с Bellingcat. Они передали, что в МИ-6 спонсировали расследование Грозева. Так как материал создан «с нуля», он не подкреплён доказательной базой.

Пригожин считает, что поэтому организация и не торопится выносить расследование на суд публики. Не без иронии он отметил, что к осени материал может пополниться эпизодами из голливудских блокбастеров.

«К концу лета, я надеюсь, в карманах задержанных в Белоруссии граждан Российской Федерации найдутся миниатюрные атомные бомбы, засушенные человеческие головы, флешки со взломанных серверов Пентагона и целый пакет пионерских значков, которые и стали причиной ареста. Там же будут документы с планами вмешательства в президентские выборы США 2028 года, где схлестнутся Камала Харрис (её, кстати, русские будут поддерживать, ведь она окажется сотрудницей наших спецслужб) и незаконнорожденный сын Трампа – активист Black Lives Matter», – заключил бизнесмен.