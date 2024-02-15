«Никто не отвечает за слова» – в Москве предлагают возрождать гражданскую авиацию на базе военных технологий

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Российская отрасль гражданского авиастроения до сих пор не завершила импортозамещение, и критически зависима от целого списка импортных комплектующих.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не понимаю руководителей отрасли, они совершенно не специалисты – Мантурова, Чемезова (гендиректор «Ростех»), Юрия Слюсаря (глава Объединенной авиастроительной корпорации). Они такие вещи докладывают президенту, а тот в телевизоры обещает нашему народу до 2030 года тысячу самолётов. Потом поправка произошла, Мишустин заявил – шестьсот самолётов. У меня сразу возникает вопрос – ребята, вы о чём говорите? Ну вы представьте, шестьсот самолётов, на каждом два двигателя, плюс запас десятипроцентный – полторы тысячи двигателей. Ребята, вы из чего будете их делать? Где вы возьмёте комплектующие, металл, инженеров, конструкторов, слесарей? Вот, Пермский завод делает Ту-204, Иркутский завод делает МС-21, «Суперджет» делает «Комсомольский на Амуре». Но туда поставляют готовую продукцию – двигатели, авионику, гидравлику, шасси, резину. И они собирают. Хотя когда-то, в СССР, когда нужна была военная и гражданская авиация, Сталин легко этот вопрос решал. Но тогда каждый понимал, что за те слова, которые он сказал, он будет отвечать. Сегодня никто ни за что не отвечает», – возмутился Сытник.

С ним согласился представитель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Являясь самой крупной страной мира, мы имеем авиацию для Монако. У нас связность страны невозможна для авиации, в том числе региональной, и малой. На Аляске 750 тысяч жителей, и там 9 тысяч малых воздушных судов. У нас их максимум 4 тысячи можно собрать, на 145 миллионов человек», – подчеркнул Крупнов.

В свою очередь, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов предложил использовать военную авиацию как основу для развития гражданской.

«Основа для развития авиации у нас есть. Несмотря на то, что мы загубили в девяностые годы и двадцать лет ничего не делали по гражданской авиации, но сохранили военную авиацию Всю линейку военной авиации мы можем и создавать, и делать, есть и специалисты, и технологии. За счёт этого теперь придётся масштабировать развитие, а возрождать гражданскую авиацию. Её однозначно надо возрождать, и стремиться к той перспективе, которая была у нас в Советском Союзе – полная линейка самолётов гражданской авиации, и полная линейка военной авиации. У нас достаточная и финансовая, и технологическая подушка, школа существует. Надо только напрячься», – подытожил военный лётчик.