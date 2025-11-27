«Но мы его спросим!»: Зеленский пока прячется за иммунитетом, спасаясь от обвинений в коррупции

Игорь Шкапа.  
27.11.2025 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 330
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Пока лишь иммунитет спасает Владимира Зеленского от обвинений в причастности к коррупционным схемам с участием его ближайших друзей и соратников.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей», заявил депутат ВР Ярослав Железяняк, который, по общему мнению, является «сливным бачком» НАБУ.

Ведущая поинтересовалась, знал ли Зеленский о коррупционных схемах, в которых задействовано его ближайшее окружение.

«Очевидно. Очевидно, знал. Ну давайте не будем наивными людьми», – ответил депутат.

При этом ведущая напомнила, что Зеленский уверяет, что все происходило за его спиной.

«Это хороший вопрос, который мы в юридической плоскости задать президенту не можем, потому что он сейчас имеет президентский иммунитет. Я думаю, что так или иначе мы как избиратели зададим эти вопросы на выборах. Дай бог, чтобы они когда-то были», – добавил Железняк.

