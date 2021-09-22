Новоиспеченный рупор польского МИДа решил поучить россиян после выборов

22.09.2021 17:58 (Мск)

Внешнеполитическое ведомство Польши вдруг решило, что лучше граждан РФ знает их политические предпочтения.

На этот казус в авторской колонке для «ПолитНавигатора» обращает внимание польский политолог Матеуш Пискорский.

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Как известно, иногда лучше промолчать, но оказывается, что польский МИД не в состоянии отказаться от лишних комментариев по поводу событий за рубежом, особенно в соседних странах. Так, Лукаш Ясина, свежеиспеченный пресс-секретарь министерства, решил дать оценку российским выборам.

В заявлении Ясины читаем, что якобы Россия отказалась от принятия наблюдателей ОБСЕ. На самом же деле в БДИПЧ ОБСЕ официально признали, что не согласились отправить то количество наблюдателей, которое одобрила Москва в связи с карантинными ограничениями.

Кстати, БДИПЧ уже давно во многих странах обвиняют в слишком тесных связях с США, обращая внимание на структуру финансирования этой организации, которая вызывает серьезные сомнения по поводу ее независимости. Стоит обратить внимание, что за российскими парламентскими выборами наблюдали многочисленные представители разных стран, в том числе отправленные международными структурами, например Советом Европы.

Далее Ясина считает, что существующие ограничения «значительно усложнили россиянам голосование, соответствующее их преференциям». Получается, что Ясина лучше самих граждан России знает политические предпочтения и взгляды российских избирателей?! И это говорит официальный представитель правительства Польши, которое различные международные институты, включая Евросоюз, публично и нередко вполне обоснованно обвиняют в многочисленных нарушениях основных прав человека.

Ясина также решил осудить Россию за организацию выборов в Крыму и Донбассе. Здесь стоит напомнить, что признание элементарных избирательных прав граждан не должно быть никак связано с вопросами территориальной принадлежности. Граждане Российской Федерации имеют эти права, независимо от того, где они территориально находятся, даже если Ясина и другие западные чиновники не признают геополитическую реальность и необратимое решение крымчан войти в состав России. Жителей Донбасса тоже никто не принуждал брать российские паспорта – они сами сделали такой выбор, получив такие же избирательные права, как все остальные граждане.

Лукаш Ясина все это прекрасно понимает. Однако, во-первых, у него явно ангажированная проукраинская позиция. Сотрудничал и получал стипендии от разных структур, связанных с украинскими националистами. В 2012 году стал стажером в Центре Петра Яцыка в Канаде. Яцык во время войны состоял в рядах УПА, потом эмигрировал в Германию, а затем в Канаду, в которой образовалась тихая гавань для многих бандеровских и нацистских преступников с Украины.

Во-вторых, у Ясины такая работа. Можно только ведь посочувствовать, поскольку он все же хорошо образованный историк и эксперт по современной кинематографии. Озвучивать заявления нынешнего польского МИДа дело неблагодарное, но это уже вопрос нравственности и интеллектуальной честности принимающего предложение занять правительственную должность.