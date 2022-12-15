Новые регионы должны стать полноценно российскими до 2030 года

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца первого квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов России.

Об этом российский лидер заявил сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В горизонте 2030 года все они должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни. Указанный, сравнительно отдалённый срок – ни в коем случае не означает, что можно откладывать эту задачу на потом – нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов Федерации», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в Луганской и Донецкой республиках, в Запорожской и Херсонской областях имеет первостепенное значение.

«Мы обязательно добьёмся поставленной цели, и в дальнейшем по всем ключевым для людей вопросам в экономике, социальной сфере, в области управления – эти регионы станут единым целым со страной. Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем и знаем, что нужно сделать», – отметил Путин.

В новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии.

«В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов. Нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры», – сказал Путин.

Он отдельно отметил необходимость создания в новых регионах высоких стандартов с точки зрения оснащения классов, обеспеченности учебниками, горячим питанием, кадрами, доступностью кружков и секций в образовательных организациях.