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19.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Пропаганда, СМИ, Украина
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Новый канал Мураева со старта пробил дно

Новый телеканал «Наш», запущенный харьковским депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым, что позиционирует себя как противника нынешнего правящего режима, с ходу отметился националистической риторикой и «объективностью», которая даёт сто очков вперёд любому карманному СМИ Петра Порошенко.

Только за один выпуск новостей телеканала «НАШ» можно узнать об «отказе российских военных служить на Донбассе» и «псевдовыборах на оккупированной территории», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Своё решение военные объясняют неофициальным статусом командировки, признанием их военными преступниками в случае попадания в плен, низким уровнем денежного обеспечения и высокими потерями», – вещает пропагандист.

Диктор в выпуске новостей также отмечает что в Брюсселе на повестке дня рассматривают «псевдовыборы в Донбассе и ситуацию в Азовском море».

«Посол Украины в ЕС Николай Точицкий ранее заявлял, что ожидает мощной реакции ЕС после так называемых выборах на Донбассе», – сообщает в лучших традициях украинской пропаганды канал Мураева.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский адвокат Татьяна Монтян прямо заявляла, что Евгений Мураев – проект Порошенко, функция которого – обман русскоязычной и пророссийской целевой аудитории.

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