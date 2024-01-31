Нуланд «обработала» Эрдогана и приехала в Киев – гасить ссору Зеленского и Залужного

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На Украину с официальным визитом прибыла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Перед этим она была в Турции, где «обрабатывала» Реджепа Эрдогана накануне предстоящего визита Владимира Путина в Турцию.

В Киев же, согласно официальной формулировке американского посольства, Нуланд прилетела, чтобы «подчеркнуть общую преданность победе над российской агрессией». Это уже вторая поездка высокопоставленной чиновницы Госдепа на Украину с начала российской СВО.

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Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что приезд Нуланд связан предстоящим заседанием, где власти Евросоюза будут рассматривать выделение Украине «одного миллиарда в месяц из 3,5 минимально необходимых, чтоб дышать».

Крымский политолог Денис Батурин считает, что цель Нуланд – погасить скандал с несостоявшейся отставкой командующего ВСУ Валерия Залужного.

«10 лет назад она приезжала с инспекцией-стимуляцией «революции»-майдана. Теперь – с разъяснением нового этапа противостояния. Ну и объяснить диспозицию «горячим украинским парням» Зеленскому и Залужному, кто и когда будет следующим президентом. До приезда Нуланд с радаров скрылся министр обороны Украины Умеров, который должен быть участником кадрового вопроса Залужного, но он, похоже, воздержался. Из последнего – Зеленский увольнять Залужного не стал, так как замены не нашлось. Залужный по «собственному желанию» заявление писать тоже не стал. Благодаря ушедшему в тень Умерову не была соблюдена, судя по всему, процедура увольнения главкома, для чего министр должен был сделать представление на президента», – рассуждает Батурин.

Военкор Евгений Поддубный соглашается, что цель визита Нуланд – погасить конфликт Зеленского и Залужного – «когда в филиале бардак, из головного офиса отправляют управляющего».

«Это все, что нужно знать о киевском режиме в разрезе самостоятельности. За все преступления, что совершает киевский режим, ответственность несет и администрация Байдена. Ну и украинцам на заметку. Когда вас хватают на улицах, пинками и ударами прикладов гонят на фронт – это потому, что вы радостно принимали печеньки на майдане в 2014 году», – написал Поддубный.

Отметим, что Нуланд перед Украиной была в Турции, где накануне визита президента РФ Владимира Путина также сулила «печеньки» турецкому лидеру Эрдогану.

«Американцы решили, что кнут стоит отложить в сторону, потому что пряник с турками работает лучше. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что, если они смогут решить вопрос с С-400, то будут рады снова «принять Турцию в семью F-35». Турция в западной семье была, но чувствовала себя не слишком комфортно, особенно в последние годы. Деньги сдавала, а блага не получала. Что может, кроме единичных подачек, дать сегодня Запад Анкаре? Не слишком много. Но это же не значит, что не стоит брать то, что дают, правильно? Тем более, что намёк Нуланд сделала и на то, что нужно «обеспечить Турции сильную систему противовоздушной обороны», – комментирует визит профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

Он добавил, что при этом в ситуации есть «пара маленьких проблем».

«Во-первых, там, где появляется Нуланд с печеньками, жди проблем. Во-вторых, снижать уровень отношений с Москвой Турция вряд ли будет, особенно – перед визитом Путина. Дилемма: как взять, но не потерять», – отмечает профессор.