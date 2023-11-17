Нужна ли «российской оппозиции» своя «Тихановская»? – представитель правительства ФРГ

Андрей Буров.  
17.11.2023 20:14
  (Мск) , Берлин
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, экстремизм


Объединение бежавших из России либералов под крылом одного лидера для контактов с немецкими властями имеет как преимущества, так и недостатки, поскольку «российская оппозиция» неоднородна.

Об этом в эфире канала «Deutsche Welle» заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объединение бежавших из России либералов под крылом одного лидера для контактов с немецкими властями...

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«У белорусской оппозиции есть Тихановская, которая от лица белорусской оппозиции ведёт переговоры. Вам хочется, чтобы у российской оппозиции тоже был единый представитель, который бы вёл переговоры с немецкими властями?», – спросила ведущая.

«Для нас важно, что эти люди есть, и что они имеют контакты с Германией. В принципе, это судьба России, это делают россияне, это их задача, и они решают судьбу своей страны», – сказала Хоффманн.

Ведущая уточнила, было бы удобнее, если бы представлял один человек «раздробленную» российскую «оппозицию».

«Трудно судить, мы работаем с тем, что есть. И если есть одна фигура, это, я могу сказать, имеет и преимущество, и тоже, может быть, проблемы. Это не центральный вопрос, на самом деле. Важно то, что есть люди, которые выступают за демократию, за свободу», – ответила немецкий представитель.

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